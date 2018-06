X-9 Paulistana

Desfile: Sexta-feira, 08 de fevereiro, às 03h45

Enredo: Se pra ter diversidade basta viver em harmonia sorria… Pois São Paulo hoje é só alegria!

Carnavalesco: Flávio Campello

Intérprete: Royce do Cavaco

Compositores: Rafael Pereira de Souza

Um dia, já não existia

encanto e magia num reino feliz

pra enxergar a razão, fui buscar

na luz da imaginação, encontrar

a resposta que eu sempre quis

viajei! No universo multicor

vi um mundo diverso encantador

na trajetória da história

de reinos e raças imortais

segredos e marcas culturais

Quando o canto do negro ecoou

fez a mãe áfrica plantar

uma semente que brotou

pra liberdade conquistar

O sol no oriente revela

a sabedoria da pele amarela

no velho continente, a devoção

e o povo branco recebe o irmão

o paraíso da raça vermelha

é onde espelha a beleza no olhar

na alma, encontrei a pureza

e com certeza voltei pra ficar

no berço da diversidade

pra ver a cidade expoente brilhar

Hoje a X-9 é uma corrente de fé

que traz amor e união!

São Paulo é só harmonia

alegria em cada coração.

Site: www.x9paulistana.com.br

Fundação: 12/02/1975