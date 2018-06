1,5 mil garis farão a limpeza da Marquês de Sapucaí

A Prefeitura do Rio informou que o esquema de limpeza para este carnaval começará na próxima sexta-feira, 12, e vai até o final do desfile das escolas de samba campeãs, no sábado, dia 20.

No Sambódromo serão 1.552 garis que receberão o apoio de 140 máquinas e equipamentos, entre caminhões basculantes e compactadores de lixo, pipas d’água, pás carregadeiras e mini varredeiras.

No ano passado, a Comlurb removeu 598,62 toneladas de resíduos durante os desfiles no Sambódromo e de blocos na cidade.

(Central de Notícias)