Dilma segue maratona de Carnaval no Rio

Após ter acompanhado o carnaval em Recife e Salvador, ontem e hoje, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, chegou ao sambódromo do Rio de janeiro faltando cinco minutos para as 22 horas, para a primeira noite de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial. Dilma revelou sua preferência pela Mangueira, escola que, no entanto, só desfilará na segunda-feira.

Veja também:

Serra e Dilma enfrentam maratona do carnaval da Bahia

Quando questionada sobre qual cidade era mais animada no carnaval, Dilma foi diplomática. “Somos tão criativos que conseguimos ser bons nos três carnavais”, afirmou. Dilma disse ainda que considera o carnaval “uma libertação” para esquecer os problemas do dia a dia.

O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que acompanhava a ministra, brincou que estava atuando como “segurança da Dilma”. A ministra disse que encerrará hoje, no sambódromo, a maratona carnavalesca e que vai descansar na segunda e na terça-feira. Ela pretende recarregar as energias para participar da convenção nacional do PT, de 18 a 20 de fevereiro, em Brasília. Na ocasião, Dilma deve ser oficializada como pré-candidata do partido à Presidência da República.

(Luciana Nunes Leal, de O Estado de S. Paulo)