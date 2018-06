Abuse das frutas e carboidratos para aproveitar a folia

Caprichar na hidratação, com frutas ricas em água, e apostar nos carboidratos garante muita disposição para o carnaval, assim como qualquer atividade que envolva calor, agitação e perda de suor, pede uma hidratação adequada. Mas não é preciso beber garrafões de água para cumprir essa meta. Algumas frutas, especialmente melancia, melão e pera, apresentam 90% de água em sua composição.

“O folião deve abusar de sucos de frutas, água de coco e picolés de frutas, que são altamente hidratantes e ricos em sais minerais. A dieta deve conter ainda legumes, verduras, arroz e pães integrais, além de carnes brancas. Este cardápio equilibrado, com muitas vitaminas e minerais, ajudará a melhorar o sistema imune dos foliões”, afirma a nutricionista clínica do Hospital Villa-Lobos, Samara Prozzi.

Para o pré-carnaval, Samara recomenda um menu rico em carboidratos integrais, o que garante um suporte extra de energia. Segundo ela, o reforço dos carboidratos integrais, como aqueles encontrados em massas, arroz e pães, deve ser feito durante os quatro dias de festa.

A especialista indica ainda que as refeições sejam fracionadas, isto é, ingeridas em pequenas porções, a cada três horas. “Estes alimentos são responsáveis pelo fornecimento de energia ao organismo, por isso é importantíssimo o seu consumo neste período”, destaca a nutricionista.

Cuidado com o álcool

Cardiologista e Nutrólogo do Hospital do Coração, Daniel Magnoni diz que a ingestão de álcool típica das festas carnavalescas favorece os quadros de desidratação. “A quantidade de líquidos por dia para a hidratação pode variar de 1,5 litro a 2,5 litros, de acordo com o tipo físico, a idade e atividade física ou metabólica do indivíduo. Se a perda de líquidos for muito grande, cerca de 6%, a pessoa pode até sofrer derrames “, explica.

De acordo com Magnoni, uma hidratação correta ajuda o sangue a transportar todos os nutrientes pelo corpo e mantém a pressão arterial em níveis adequados. Para preservar a saúde, ele também recomenda o uso de calçados confortáveis e a realização de exercícios antes de cair na folia.

(O Estado de S. Paulo)