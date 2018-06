Augusta terá bloco de carnaval à moda antiga

Um turma pioneira na revitalização do Baixo Augusta, em São Paulo, vai celebrar o sucesso do revamp da região cantando samba. Beto Lago jogou numa roda informal, a ideia de formar um bloco de Carnaval – e já ficou certo que sai dia 7 o bloco, do Sonique, o Acadêmicos do Baixo Augusta. Percorrerá 700 metros, descendo a R. Bela Cintra, virando à direita na R. Costa e à esquerda na Augusta, até chegar à frente do Studio SP, de Ale Youseef, com quem Bob Lake teve a ideia.

O samba está sendo composto pelo veejay Leo Madeira. Na percussão? a S de Samba, de Simoninha, Max de Castro e Jair de Oliveira. Todos altos e baixos de Sampa estão convidados. Sai às 16h.

(O Estado de S. Paulo)