Caetano Veloso e Ivete Sangalo juntos no trio elétrico

Caetano Veloso estava no trio de Ivete Sangalo desde o início do desfile, no fim da tarde de hoje, no Circuito Dodô (Barra-Ondina). Tinha avisado que não cantaria, que queria apenas prestigiar a cantora.

Na frente do Camarote Daniela Mercury, porém, não pôde se esquivar: convocado por Ivete, foi ao centro do trio para, com ela, cantar Na Base do Beijo, a “música de trabalho” da artista nesta edição da folia.

Logo em seguida, Ivete ainda chamou os vocalistas da banda Aviões do Forró para puxar o maior sucesso do grupo, Chupa que é de Uva.