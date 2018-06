Multidão lota a Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, durante o desfile do tradicional bloco “Cordão da Bola Preta”, neste sábado de carnaval.

Leia mais sobre o aumento dos foliões nos blocos de rua no comentário de Gustavo Chacra: A queda dos carnavais de clubes em SP e o renascimento dos blocos de rua no Rio .

Homens fantasiados no ‘Cordão da Bola Preta’. Foto: Antonio Lacerda/Efe

Foliões do ‘Cordão da Bola Preta’. Foto: Marcos D´Paula/AE