Enchente faz prefeitura cancelar carnaval em Registro

As enchentes que atingem a cidade desde a semana passada levaram a prefeitura de Registro, no Vale do Ribeira, a 191 quilômetros de São Paulo, a cancelar os desfiles e festejos do Carnaval. A cidade tinha nesta sexta-feira, 5, cerca de 500 pessoas desabrigadas, além de vários bairros rurais isolados.

A prefeitura contabilizou 610 casas danificadas, mais de 300 quilômetros de estradas rurais a serem refeitos, pontes destruídas e um prejuízo estimado em R$ 75 milhões. A rede de abastecimento de água foi danificada. Para a comissão do carnaval, seria “uma incoerência e um descaso com as vítimas” manter a festa.

(O Estado de S. Paulo)