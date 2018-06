Ivete Sangalo surge vestida de pássaro em Salvador

Com um minivestido branco cheio de plumas, com o qual quis homenagear os pássaros, Ivete Sangalo iniciou a noite desta sexta-feira sua participação no carnaval de Salvador. No comando do bloco Pra Ficar, a cantora contagiou o Circuito Dodô (Barra-Ondina) com sua aposta para a folia, a música Na Base do Beijo.

Na frente do camarote de Daniela Mercury, Ivete chamou sua convidada da noite, Luíza Possi, com quem cantou antigos sucessos, como Pequena Eva e Beleza Rara, deixando os integrantes do bloco eufóricos.

(Tiago Décimo, de O Estado de S. Paulo)