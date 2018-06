Liga muda novamente ordem do desfile das campeãs em SP

Marília Lopes, da Central de Notícias

A Liga das Escolas de Samba de São Paulo mudou novamente a ordem do Desfile das Campeãs do carnaval por causa da presença de três agremiações ligadas à torcidas de futebol. Na próxima sexta-feira, 11, a ordem dos desfiles foi organizada para que o desfile da Dragões da Real, ligada ao São Paulo e campeã do Grupo de Acesso; Gaviões da Fiel, ligada ao Corinthians e Mancha Verde, ligada ao Palmeiras, sejam intercalados.

Na manhã desta quinta-feira, 10, uma reunião entre a Liga, a Polícia Militar, a SPTurismo e a Ingresso Fácil mudou a ordem dos desfiles para garantir a segurança do público e das agremiações.

Além disso, o policiamento será reforçado na capital paulista na noite do desfile. Segundo o tenente coronel Ricardo Fernandes Barros, como três escolas ligadas a times de futebol estarão na avenida, os principais terminais de ônibus e metrô de São Paulo terão maior fiscalização para impedir desentendimentos entre os torcedores.

Os torcedores da Dragões da Fiel devem entrar pelos setores C, D e E da Marginal do Tietê. Já os da Gaviões da Fiel devem entrar pelos portões A e B, também pela Marginal Tietê. Os torcedores da Mancha Verde entram pelos setores F, G e H, pela Avenida Olavo Fontoura.

O policiamento dentro do sambódromo será igual aos outros dias de desfile, com 1,2 mil homens divididos em dois turnos. No sambódromo, as torcidas ficam separadas e, para garantir a segurança, a ordem das escolas é organizada de forma que não haja encontro entre as rivais.

A Ingresso Fácil irá trocar os ingressos dos torcedores que já compraram entradas para setores que não sejam os definidos para sua escola.