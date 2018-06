Madonna irá à Marquês de Sapucaí

Madonna estará na Marquês de Sapucaí no Carnaval deste ano, segundo assessores do governo do Estado do Rio. Convidada pelo governador Sérgio Cabral, ela aceitou e vai assistir ao desfile das escolas de samba, acrescentaram. “Em princípio, ela confirmou que vai assistir ao primeiro dia de desfiles, mas foi convidada para ficar até o fim”, disse uma assessora do Palácio Guanabara. “Não será montado nenhum esquema especial de segurança. Será o mesmo dos demais anos”, acrescentou a assessora.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também foi convidado por Cabral. No ano passado, Lula e a primeira-dama Marisa Letícia assistiram aos desfiles no Sambódromo carioca.

Madonna esteve no Rio de Janeiro em novembro do ano passado, quando visitou e conheceu projetos sociais em favelas da cidade. Em sua viagem ao Brasil, ela conseguiu uma ajuda financeira no valor de US$ 7 milhões do empresário Eike Batista para projetos sociais que ela mantém no exterior. Na ocasião, a popstar foi convidada para fazer um show no Rio de Janeiro no réveillon de 2011.

As últimas apresentações da cantora no país foram em dezembro, durante a turnê Sticky and Sweet, no Rio e em São Paulo. No primeiro dia de desfiles das escolas do Grupo Especial, dia 14 de fevereiro, vão passar pelo Sambódromo União da Ilha do Governador, Imperatriz, Unidos da Tijuca, Viradouro, Salgueiro e beija-flor.

No segundo se apresentam Mocidade, Porto da Pedra, Portela, Grande Rio, Vila Isabel e Mangueira.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier, da Reuters)