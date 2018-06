A escola do coração de Martinho da Vila homenageou uma das grandes inspirações do sambista: Noel Rosa. Martinho estava 17 anos sem compor o samba-enredo da agremiação, mas resolveu voltar à ativa no centenário do lendário sambista. “Noel Rosa para a Vila Isabel é quase uma entidade, um santo”, afirmou em entrevista à Agência Estado, na última quinta-feira.

Acompanhe a cobertura completa na página do Carnaval