Neusa Borges volta a desfilar após queda

Depois de oito anos em repouso, a atriz Neusa Borges avisou em alto e bom som aos artistas e celebridades presentes nesta madrugada no camarote Bar Brahma: “Estou de volta. E desta vez para ficar!”. Convidada pela Unidos da Tijuca para ser um dos destaques da escola no carnaval de 2003, Neusa caiu de uma altura de quatro metros antes de entrar na passarela da Sapucaí. Por conta do acidente, a global teve de implantar próteses na bacia e colocar 22 parafusos na perna esquerda. “Sofri bastante durante este tempo. Mas agora já estou inteira novamente para desfilar nos próximos dez carnavais”, afirmou.

Neusa pisará na avenida este ano vestida de rainha africana, no carro abre-alas da Vai-Vai. “Volto de rainha africana, o que já sou há muito tempo, na minha escola do coração. É um sonho tudo isso”, afirmou, emocionada. Informada de que desfilará no mesmo carro da modelo somali Waris Dirie, madrinha do camarote Bar Brahma, a atriz afirmou surpresa: “É mesmo!? Viu! Isso prova que sou mesmo uma rainha africana”, brincou.

(Gustavo Uribe – Agência Estado)

Acompanhe a cobertura completa na página especial do Carnaval 2010