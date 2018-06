ONG procura voluntários para distribuição de camisinha

A ONG Grupo Pela Vida, que combate a disseminação da Aids no Brasil, está à procura de voluntários para desenvolver uma ação de conscientização na luta contra a doença – com distribuição de 60 mil preservativos, na Rodoviária do Tietê, na sexta-feira, 12 de fevereiro – véspera do Carnaval.

O “Viaje bem com camisinha”, será realizada das 14h às 20h, e tem o objetivo de chamar a atenção à prática do sexo seguro e da utilização do preservativo. Os interessados em participar devem entrar em contato telefone: (11) 3258-7729 ou pelo e-mail: gpvsp@uol.com.br

Além do trabalho da ONG, quem passar pelo maior terminal da América Latina também deve ganhar uma das 400 mil camisinhas que a Prefeitura de São Paulo estará distribuindo.

A Prefeitura também vai distribuir preservativos no Sambódromo do Anhembi, nos terminais rodoviários do Jabaquara e da Barra Funda, e nos ensaios das escolas de samba de torcidas organizadas, como Gaviões da Fiel e Mancha Verde.

(Maíra Teixeira, da Central de Notícias)