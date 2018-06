Ônibus da União da Ilha se chocam antes de desfile

Dois ônibus que transportavam integrantes da União da Ilha do Governador, na zona norte, para o desfile na Marques de Sapucaí, no Centro do Rio, se chocaram no trajeto pouco antes do desfile da agremiação. O acidente ocorreu na chegada ao Centro, próximo ao Hospital dos Servidores. Um dos veículos transportava as baianas da escola. Ninguém ficou ferido gravemente, mas três baianas tiveram de ser levadas a um pronto-socorro com ferimentos leves e não puderam desfilar.

(Agência Estado)