SP terá blitze antifumo no Sambódromo e em clubes

Cerca de 500 fiscais da Vigilância Sanitária e do Procon de São Paulo farão durante o Carnaval fiscalizações antifumo no Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo, e nos bailes de carnaval na capital e no interior do Estado.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, fiscais da Lei Antifumo estarão mobilizados para garantir que a fumaça do cigarro não invada os ambientes fechados dos bailes de carnaval e do Sambódromo do Anhembi.

As ações no Anhembi terão início no final da tarde de sexta-feira, 12, e seguirão pelas madrugadas de desfile. Nos clubes, a fiscalização será feita nos bailes noturnos e também nas matinês. As ações de fiscalização também irão ocorrer pelo interior paulista.

Nos primeiros seis meses de vigência da Lei Antifumo, foram realizadas mais de 219 mil ações de fiscalização por parte da Vigilância Sanitária e do Procon. Foram aplicadas 761 multas em todo o Estado. Como vem ocorrendo desde o princípio, o nível de cumprimento da lei segue superior a 99%.

