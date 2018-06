União da Ilha tem problemas em carro alegórico no Rio

A primeira escola a desfilar no Rio foi surpreendida quando o desfile chegava mais ou menos à metade.

Um problema no 4º carro alegórico da escola pode prejudicar as notas do desfile, principalmente nos quesitos evolução e harmonia.

A alegoria com moinhos de vento, bastante representativos na obra de Cervantes, enfrentou dificuldades para entrar na avenida. Mais alto do que o viaduto de passagem, o carro precisou da ajuda de um guindaste e atrasou o desfile, que precisou diminuir o ritmo para não deixar um vazio na Sapucaí.