Quem se destacou na 1ª noite do Anhembi

Na primeira noite de desfiles em São Paulo, duas escolas se saíram bem durante todo o percurso: Acadêmicos do Tucuruvi, com sua luxuosa folia inspirada em São Luís e a Mancha Verde, contando a história de mestres com grande empolgação.

A Leandro de Itaquera parecia ser dos destaques certos da noite, com um desfile grandioso que explorava sobretudo o amor, mas uma série de falhas em carros deve descontar pontos preciosos na apuração.

A Rosas de Ouro também fez uma folia promissora, que esbanjou luxo e fez o público se levantar já com a manhã se aproximando. Mas uma falha na comissão de frente embolou o início do desfile da escola, o que pode ser considerado pelos jurados.

Já no início deste sábado, 13, a Vai-Vai – que completa 80 anos – entrou na avenida. Conforme o dia amanhecia, a última escola a desfilar no primeiro dia ainda conseguia animar o público nas arquibancadas.

Neste sábado, segundo dia de desfiles na capital, nomes tradicionais do samba como Mocidade Alegre – atual detentora do título – e a Gaviões da Fiel – celebrando o centenário corintiano – estarão na passarela. A briga pelo título promete.

(Gabriel Pinheiro e Gabriel Vituri – estadao.com.br)