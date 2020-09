18 de Elul – Poema para Rosh Hashaná 5781

Shana Tová umetuká (Um ano bom e doce)

Meu poema – salmo : “18 Elul”

Retirado do Livro “A pele que nos divide” Quixote-Do, 2017

Mestre Do Multiverso

Que a saúde e o bem estar sejam restabelecidos

Na Terra, em Teus Difusos Domínios

Que Tua Toda Presença seja agora percebida

Pelo tato, aquecida pelos sentidos do corpo

Guardada pelas andanças da alma

Que Tua atmosfera forneça nosso ar

E Teu hálito nos habite dia e noite

Nas viagens e no repouso

No trabalho e nos sonhos

E através de teus intermediários e transportadores

Que esta carga seja recebida com sincera aceitação

Que a resignação seja suave entendimento

Que Tua proteção ceda calor aos nossos dias

Que o inevitável seja revogado

Que a beleza e a realeza dispensem severidade

Que o mundo da Ação penetre no da Luz

Que as dimensões se fundam

E nas cordas infinitas, entrelacem nossa adesão a Ti

Não por Ti que nada precisa,

nada pede, nada demanda, nada exige

Mas por Nós

Por nós,

Pedintes endurecidos e impertinentes

Que Tuas bênçãos se infiltrem em todos

Que nossos poros mereçam Teu óleo

Que nossas vidas sejam destinadas

Ao propósito que, mesmo ignorado,

estejam traçados por Ti

No milimétrico compasso do Teu Império.