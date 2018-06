A Intermediação

Extra Extra Extra – Acaba de vazar que o assessor especial para assuntos internacionais, se dispôs a intermediar os conflitos e embarca agora a tarde para a região com uma comitiva especial do Partido escolhida a dedo. Passarão, em ordem cronológica, pela Síria, Irã, Sudão, Nigéria e Iraque. Se sobrar tempo, outras áreas serão incluídas no roteiro. Círculos próximos afirmam que ele está eufórico. Chegou a confidenciar que em sua experiência “tudo sempre se resolve com diálogo franco e cerveja”. Na pauta: respeito às escolhas de orientação sexual, situação das feministas, proteção às minorias, liberdade de culto, segurança pública e como implementar a democracia plena durante a recessão econômica. Integrantes do Boko Haram e Isis aguardam ansiosos a presença do enviado e já declararam “não ver a hora de ter esta oportunidade”.

Ps- A fronteira da Ucrânia acaba de ser incluída no roteiro e uma conferência magna foi agendada para Moscou com o inspirador título “O míssil era para Putin”