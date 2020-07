Contos minimalistas: dos totalitarismos benévolos

–De forma peremptória afirmo: não sou, quer cara mais aberto ao contraditório do que eu? A prova é que vou te dar uma lição da verdade última e definitiva: e essa você nunca mais vai esquecer.

Uma multidão gritava “longa vida os atos antidemocráticos” e eis que, imediatamente, uma voz, grave, ecoou do alto:

Conto minimalista 5 – Dos totalitarismos benévolos