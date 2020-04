Dia do Levante

Neste dia 19 de abril, em 1943, iniciava-se a Revolta do Gueto de Varsóvia. A população judaica do gueto submetida às piores condições, as mais subumanas e degradantes de existência. Sob imagináveis sofrimentos e completo abandono, a população civil insurgiu-se heroicamente contra o poderoso e covarde inimigo nazista, num ato de pura insubmissão. A revolta terminou só no dia 16 de maio com 13.000 judeus mortos e o gueto destruído com o restante da população enviada para o campo de concentração e posterior extermínio em Treblinka. Foi o maior levante judaico da Segunda Guerra Mundial. Perdemos parte da nossa família na revolta, que morava nas cercanias do levante, o que só nos enche de orgulho pela perseverança e capacidade de perdurar, mesmo em meio as barbáries e adversidades. Estivemos lá, continuaremos aqui. Aqui, dois poemas homenagens “Seis Milhões” e “Diário de noite na rua New Olipik” – Do livro “A Pele Que Nos Divide”. Quixote-Do, 2018.

SEIS MILHÕES I Os seis estão bem aqui.

posso senti-los

sob meus pés,

regulares, como todas as descidas rítmicos como gelos. intensos como florestas No declive de gênero fantasiados de corporações

nos trens improvisados,

como máquinas de extração enquanto metrificavam judeus a IBM e a Krupp

acendiam os fornos da despensa Do trem, digo

não era noite ou fumaça e de todos os dias,

o carrasco detinha

os trilhos da proficiência Não vi campos,

nem sinais de gritos, ou angústia das vítimas

senti cada parada

cada pequena que viveu nas cavernas preservadas nas coleções intactas

ou na predação canônica A seleção naturalmente objetivada pela negação da naturalidade. Não me interessa que não vi, (nem quem não viu), Nem quem soprou seu silêncio para o vapor da constância,

de quem preferiu as mãos

que alimentam quem dizima. Só saberemos quando vivermos nos esconderijos desacreditados na sonolência de nossos dedos ou nas qualidades extintas como nós, extintos. Não importa (nunca importou) o cultivo, mas a produção,

o apreço por resultados,

o rastreamento de objetos que com vida ou sem melancólica será, Aí temos o protocolo superado a experiência romântica sustentada na escala

Enquanto o mundo pensa em paz,

Na calma capturada do carvão dos ossos A travessia que importa

Usa força do solo como tingimento, E, como furos em flautas

alternam sons com acendimento

de vela perfiladas,

nas presenças sem sequência.

na curva do mundo Na atenuação final de vidas em estudo Porque nossos olhos retêm

o não expresso E, como trens, invadimos o mundo com troncos negros Na matéria que se impõe como referendo do espírito, Agulham nossos dias com palheiros e, à latitude da ilusão. Aterram o assombramento Tudo, tudo mesmo

é para que essa perplexidade

gere totens

e olhos sem braços nos alcancem

em noite de cristais, pogroms ou vidraças nos nomes que esfacelem a realidade, que, sem chances, observa

a violência do descuido

Mas a noite, sim, anônima Impõe a presença Recontada ao infinito Mesmo que cada grão do carbono esgotado Entupa de maturidade as nações Achamos que,

do tabuleiro de onde estiver, deves absorver tuas regras. II Para infortúnio geral

Somos um passado atento

Seis milhões nas curvas

Assistidos com a brutalidade da demora O esquecimento do mundo

A carga excessiva

Que impressiona apenas

os tolhidos da cena (Em Stuttgart testemunham-se monumentos nos quais as vítimas são eles) Mesmo à distância do meio do Atlântico Estancaremos perto do nada