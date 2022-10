Dicionário explícito de sinônimos político-eleitorais.

Alinhamento automático – Ímpetos robotizados que costumam enaltecer o grande líder/grande causa de forma emancipada da consciência.

Apoio crítico: Álibi de escasso teor autocrítico.

Apoio velado: Suporte encerado com parafina que sustenta um poste, objeto ou sujeito desequilibrado.

Austeridade econômica: Emissão de cheque em branco para programas de governo secreto.

Autoritarismo – Regime político de quando se perde a autoridade. (ver Totalitarismo)

Censura: Método intuitivo-virtuoso de seleção criteriosa de conteúdos suprimíveis, com prioridade para aquelas vozes que não mais apresentam relevância para a nossa ideologia. Analog. Controle da mídia- Vigilância altruísta da livre expressão com tutela parcimoniosa nunca antes vista.

Centro político: Entidade fóssil, fundamental para a paz social, que já fez parte de um longínquo passado, parece que à época adotavam a razão, a decência e o meio termo como norma de conduta.

Coerência política – Metaf. termo quimérico cuja raiz já estava presente na Escola Pós Pitagórica de Eugenio de Abdera, ou Eugen o Velho, posteriormente também muito difundida entre os discípulos e admiradores do livro “Candide” de Voltaire.

Conservadores: Agrupamentos imersos salmora ácida que torna o pickles degustável, porém indigesto.

Constituição Federal – Verbete não encontrado.

Darwinismo social – Doutrina que, aos poucos, migrou da racionalidade do estado mínimo ao estado nulo. Liter. “por que nós nos importaríamos com vocês?”

Divisão de poderes: Operação matemática cujo resultado tem sido rigorosamente “noves fora nada”.

Fanatismo – Atitude individual ou coletiva que preconiza a supressão da faculdade de distinção, para substitui-la por obnubilação voluntária. Os adeptos costumam também chama-lo por absolutismo justificacionista e militantismo fundamentalista. Berço das teocracias religiosas e não religiosas.

Frente ampla: Assembleia fashion-censitária de personalidades com costas quentes.

Governabilidade: Verbete não encontrado.

Intelectuopólio – Supremacismo da razão de cúpulas eruditas que detém o monopólio do bem sobre massas ignaras e politicamente imaturas.

Institutos de Pesquisa nos Sufrágios: Estimativa estatística onírica criada com viés de alta isenção cujo patrocínio não declarado é protegido por lei.

Margem de erro: Prática estatística de aferição científica cuja precisão só pode ser constatada fora da margem, e a posteriori do erro.

Neutralidade: Conduta pseudo estoica atenuadora da consciência pesada, cujo alivio pleno só se completa dentro da urna indevassável.

Opinião pública – Outrora importante parâmetro para avaliar a performance dos gestores públicos. Hoje substituída pelo senso comum de influenciadores digitais e celebridades midiáticas.

Oposição: Termo arcaico usado para descrever o contraponto ao governo nas democracias representativas, hoje em desuso. Em tempos ainda mais remotos era a agremiação do lado perdedor que desafiava e fiscalizava a situação de forma republicana e colaborativa.

Poder – Conjug. Eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, vós podeis, eles podam. Forma de domínio de fato no qual o povo é ocasionalmente consultado para avalizar as ações do capitalismo selvagem.

Polarização: Rusgas maniqueístas de superfície. Fenômeno climático glacial que ocorre após uma guerra termonuclear total.

Populismo: Regulamentada técnica complexa de estelionato eleitoral brando, livre de impostos. Arrefece de forma sazonal para recrudescer a cada quatro anos. Método muito comum e epidêmico de atuação em verdugos e caudilhos latino americanos.

Probidade administrativa: Verbete não encontrado. (obs- sinais de rasura, pode indicar errata ou supressão)

Programa de governo oculto: Metodologia místico-esotérica de culto à personalidade.

Responsabilidade fiscal: Conjunto de medidas e metas entregues aos companheiros não eleitos.

Ressentimento político – Estado psico-afetivo visceral que impele o eleitor às urnas.

Revolucionários : Agrupamentos obcecados por permanente regresso às utopias digeridas pela história.

Rodízio de Poder : Prática obsoleta e ultrapassada. Dizem que jaz sepultada bem ao lado da emenda da reeleição.

Sigilo de Estado – Técnica versátil de notável transparência republicana que consiste no adiamento de informações sensíveis para quando houver maturidade suficiente da sociedade. Modalidades 10, 50, 100 anos.

Teto de gastos: lajotas de cerâmica com cobertura de amianto, costuma ser impermeável ao bom senso e extremamente resistente à chuva de números ácidos.

Totalitarismo: governo hegemônico-participativo. Regime popular do povo do partido. Também conhecido como centralismo partidário com diversidade ideológica unificada.

Transparência cidadã: Técnica prestidigitadora de fazer desaparecer a opinião pública. Expressão, “alguém viu o sujeito que estava aqui?”

Utopias Políticas : Sistemas idealizados que adotam a lógica do quase-acerto — característico dos ludopatas — para justificar fracassos empíricos sistemáticos.