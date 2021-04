Dois poemas para o dia do levante do Gueto de Varsóvia

Enquanto o mundo pensa em paz,

Na calma capturada do carvão dos ossos

A travessia que importa

Usa força do solo como tingimento, E, como furos em flautas

alternam sons com acendimento

de vela perfiladas,

nas presenças sem sequência.

na curva do mundo

Na atenuação final de vidas em estudo Porque nossos olhos retêm

o não expresso

E, como trens, invadimos o mundo com troncos negros Na matéria que se impõe como referendo do espírito,

Agulham nossos dias com palheiros e, à latitude da ilusão.

Aterram o assombramento

Tudo, tudo mesmo

é para que essa perplexidade

gere totens

e olhos sem braços nos alcancem

em noite de cristais, pogroms ou vidraças nos nomes que esfacelem a realidade, que, sem chances, observa

a violência do descuido