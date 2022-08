Expedição ao centro

O centro não é um modelo. Centro é direção. Um caminho de intersecção. O que ninguém ainda compreendeu do centro é a extensão do seu raio de ação. O centro é um instrumento empírico único, além de uma metáfora sofisticada. O centro é a garantia de estabilidade. Sem o centro, vertigens periódicas viram rotas que sugam a paz. Sem o centro, as margens queimam. Navios adernam sob os limites do mapa. Sem ele, os perigos e as ameaças — incontornáveis — são bem mais fantasmagóricos. O centro é um tripé. O tripé de todos os lados. A mediação previne barbárie. O centro é, sobretudo, a tradução curativa das distorções. O centro faz avançar, as beiradas despencam. O centro evoca contenção, comedimento ativos. O centro é a régua do eixo. Com metragens que se pode mensurar. O centro é a miragem possível. Com a qual se pode contar. A instância aonde se conversa. O centro pode ser o modelo. As chaves de uma continuidade multicêntrica. O centro é a garantia dinâmica das sociedades. Centro é equidistância. Centro é revolução sem ricochete. O centro é linguagem com paralelas. Avança sem estagnação. Sem o centro dificilmente sobreviveríamos à nossa própria esperteza. Jamais escaparíamos do maniqueísmo instrumental. Sem ele, certezas se tornam aporias. Só com o centro, descentralizar é uma possibilidade. E, se os extremos indicam uma tensão salutar, ela só pode ocorre sob a vigência de forças ativas que emergem bem ali, do meio do circulo. O renúncia ao centro equivale ao desastre político. O centro é preventivo. O centro possui a autoridade natural que inibi autoritarismos. Só o centro desmascara o marketing. Sob o centro dificilmente testemunhamos exortação aos riscos, guerras e conflitos. É na autenticidade do centro que se encontra a equidistância entre popular e populismo. Entre arbítrio e liberdade. E, se é sempre preferível evitar o clichê da sustentabilidade, o centro é uma mola reciclável, aquela que pode ser revertida à posição original. O centro é uma espiral. Imita o movimento das órbitas. Costuma ser a auto referencia das constituições legíveis. O centro é um libelo pela abertura. O centro permite até a ciclotimia ideológica. O centro imuniza contra a tirania, o roubo, a epidemia de mitômanos. O centro é regenerador. O advogado da amplitude, da emancipação, do self government, da incoercibilidade. O Talmud do mundo. Um atalho para a sede dos afluentes. No centro não há censura, supremacias, realezas. O verdadeiro centro não tem partido. E seus princípios são modulados por necessidades reais do povo. O centro é exclusiva perspectiva real de democracia, pois trata da urgência dos consensos. O centro é a encarnação dos Estadistas. É a bissetriz. O Mediterrâneo. O meio termo. O centro é o equatorial, o mezzo termine, o juste milieu: ônfalos. O centro é paz. O centro é a ponte ética filosófica atenas-jerusalém. É o horizonte do oriente. O soprano do ocidente. É a mediação, a metade do caminho. O diafragma da lente dialógica. O centro é parcimônia. O bom senso para bem além do senso comum:

Livres.