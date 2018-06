Impertinente álgebra

Fora Temer

_________ = Fora Todos (resolvido)



Fica Cunha

Fica Temer

________= Vaza Lula (em processamento)



Fora Cunha

Fora Temer

______________= Fica Aécio



Chapa impugnada



Fora Temer

_________ = 0 X 0 ou ⊆ ∇



Fica Renan

Fora Todos

________= Pt saudações X ∀ϖ



Diretas Já

Fora Pt

_________= Vazem Todos ≥ Anomia



Fora Temer

Fiquem Todos

_______________= Fim da Lava-Jato e Ψ



Fora opinião publica



Fora Temer

__________________ = (resultado ignorado) ou ϒ



Desfatiamento e anulação

Alinhamento político automático

__________________________ = dízima periódica + frações replicantes

Quanto pior melhor

Constituição em vigor

________________ + ⇔ Instabilidade ∃



Marginais da República

Há ainda uma hipótese, cuja equação não pode ser aqui reproduzida por motivos de segurança nacional. Trata-se de uma equação de segundo grau, onde há mais de uma resposta certa. Tudo que se sabe até agora é só o que já foi divulgado: ela contém elementos que incluem as letras X, L², GC, CD, os sinais, ‡, *, $ e % e, pelo que se apura, do material físsil não surgirá nada menos do que uma outra República e uma ordem institucional que realmente funcionará. O problema é que ninguém sabe quando, e, parece, que a corda de sustentação, pelo menos até ontem, já havia excedido todos os limites e prazos de garantia.