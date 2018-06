Marina e o Cavalo Selado

Não há excesso de partidos, há, sim, sub representatividade. Precisamos renunciar aos prognósticos inequívocos e à futurologia. No entanto, sobre o potencial de Marina Silva, a síntese é possível: ela não sobrevive politicamente se abdicar da candidatura ou usar outra legenda, não suportaria eleitoralmente a repetição de um novo muro e sucumbiria caso ouse o coro chapa branca. Para ela é Rede ou Rede. E, caros ministros do TSE, por que não? Gente muito menos representativa conseguiu.