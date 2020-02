Primeiro Grande festival de Etiquetagem Ideológica

Fascistas, comunistas, cripto fascistas, neo comunistas, centro direita, centro esquerda, direita radical, trotskismo moderado, stalinismo franco, centro moderado nervoso, extrema esquerda alinhada, burguesia arrependida do remorço convicto, Sociedade de aristocratas excluídos, Amigos da causa desconhecida, Neo comunismo putinista, Psdebismo relativizador, Tributaristas do destino, Golpistas do perjúrio, Cripto conservadores regressivos, Menchvics pós czaristas, Cubanos por Pelosi, Rede global de procrastinadores do Congresso, Pescado à Dória, Sociedade hollywoodiana de admiradores de John Bolton, Liga dos apoiadores de apresentadores de TV, Lulupostismo avassalador, Lava jatista pleno com cera, Haddadismo cicloviario, Antifa fá, Middle class lives matter, Garantismo de ocasião, Vanguardas Unidas da retaguarda, Imperialistas progressistas, Globalistas do regionalismo patriótico, Brexitistas eurofilos, Coletes amarelos em tons de cinza, Extrema direita esclarecida por bufões, Bolivarianos sem Paz, Antissionistas filossemitas, Circulo dos tribunais da exceção continua, Legalistas pela desobediência civil, Coalização de milícias republicanas, Partido da ordem fragmentária, Arautos do ceticismo, Ruralistas da terra plana polida, Tradição, família e expropriação, Democratas pela cinetose, Partido da libertação compulsória, Narco ditadura careta, Anarco sindicalismo metódico do Norte, Comando justicialista secreto da Triplice Fronteira, Ecoterroristas carnívoros, Ordem dos caçadores lactovegarianos da Chapada, Democratas por Stalin, Camarilha dos 4 em dó menor, Maoistas do livro azul, Trotkistas nucleares, Pan-arabismo tecno, Empoderadores da O Tao do Dinheiro Lavado, Conselho dos Cangaceiros Pró Impostos, Monarquismo parlamentar ciclotimico, Supremacistas da humildade, Otomanos do tinão, Sheikes do ovomaltine, Legião estrangeira nacionalista, União Europeia pelo pound, Legalistas pelo crime idôneo, Minions do Alcatra Mole, Capitalistas por Kropotkin, Marxistas de Grouxo calibre, Pietistas da porrada, Democratas americanos pelo domínio exógeno, Peronistas da papa frita, União dos Republicanos fustigados pela CNN, Humanistas do rancor alheio, Democratas Cinéticos do barulho, Constituições elásticas, Hermeneutas da intransigência, Proletários em jactância, Programa popular de jatinhos públicos subsidiados, Aliança pelo divórcio social, Políticas publicas de transparência seletiva, Agelastes da cultura de massa, Tolerância ampla geral e restrita ao Partido, Libertários da Jihad, Unidos do tiro livre indireto, Associação de hackers pelo sufragio em urnas inauditaveis, Empresas Gleen de invasões privadas institucional, Bloco Moídos do Marthaxa, Taxidermistas dos dinossauros partidários, Classe dos Líderes em muro e heranças malditas, Kombistas da massa, Partido FHC de ligações complacentes com opositores, Sociedade pelo fatalismo perpétuo, União pela prevençao retórica do inexorável, Movimento liberal pelo imposto confiscatório, Fundo Partidário a Fundo Perdido, Grêmio cisplatino pelo estelionato consciente, Partido da Cinetose Política, Entidade pela revogação das leis incomodas, Associação Tupamara de Parlamentares em Cabines de 1a Classe, Sindicato de juizes supremacistas, Pancadão nuclear dos aitolás do Irã, Grupo de Apoio aos Intolerantes, Representação talibã do feministão, Cartel Maduro de milicianos snipers motorizados, Frente executiva de aclamação de toturadores, Congregação dos cultores de favores judiciários trocados, Grupo de jornalistas investigativos dos alvos indicados pelo Partido, Sindicato de ex-presidentes impedidos, Obcecados por Israel, Obcecados pela Ucrânia, Obcecados por russian colusion, Obcecados pelo Ministro da Educação, Federação dos filhos de presidentes investigados, Lista negra do ódio intelectual, Censores da literatura não engajada nas causas certas, Linchadores da Marcha da Vida, Ordem dos Maniqueístas Instrumentais, Funcionalismo anti-helmíntico, Associação dos drones admoestadores chineses, Monitores da Liberdade Vigiada, Bloco Paranóides da Patofobia, Socialistas veganos do Berne, Decanos pela impunidade segundo-instancista, Genealogistas do dinheiro desviado, Superintendencia dos sequestradores do erário, ONG zona franca macronamazonica, Instituto de Gatunos Refugiados com Salvo-conduto, Sociedade de políticos injustamente acusados por tragédias evitáveis e alagamentos, Militaristas pelo desarmamento unilateral, Juizes pelo justicamento sem penas, Sindicato de cineastas subsidiados por empreiteiras.

