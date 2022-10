Relatos amenos e o mar navegável ”Que gente será esta? (em si diziam)

Que costumes, que Lei, que Rei teriam?” Camões, Lusíadas, canto I, estrofe 45 Em 2010 fui convidado para passar a escrever a coluna “coisas da política“ no JB. Em meu espaço semanal – toda quarta-feira- redigi no ano de 2012 uma crônica intitulada “O fim da democracia”, nele criticava os desmandos do governo petista. Ali argumentava que quem, como eu, lutou contra a censura e a ditadura, considerava inadmissível e um grave retrocesso qualquer tipo de controle sobre a mídia. O partido que estava no poder, numa recalcitrante tentação totalitária, ameaçava abalar um dos pilares pétreos da liberdade de expressão (termo hoje bastardizado e muitas vezes evocado de forma descontextualizada) enquanto batia no peito gritando os manjados slogans. Pois bem, o artigo foi ao ar, porém, quase imediatamente, foi retirado da home page. Tentei ligar para a redação várias vezes, evidentemente todas sem sucesso. Estava certo de que havia um problema com a plataforma digital, ou mesmo com um erro no envio, talvez ainda um problema de formatação. Depois de várias tentativas, já quase a noite, finalmente consegui me comunicar com meu interlocutor, um simpático chefe de redação. Transcrevo de cabeça o breve diálogo : — Boa noite B, gostaria de saber o que houve com o meu artigo? — Eu peço desculpas, mas não pudemos mantê-lo! — Como assim? O que houve? Qual foi o problema? — Paulo (B. Apresentava uma voz constrangida) é assunto delicado. — Sim? — O pessoal aqui me comunicou que não poderemos deixa-lo no ar. — Sério? Qual pessoal, alguém da redação? (ele era um dos chefes da área digital do periódico) — O pessoal lá de cima. — Os proprietários? (Não conseguia mais disfarçar, estava cada vez mais exasperado) “lá de cima” sempre foi um estereótipo vago cogitei silenciosamente. — Bem… — Estou ouvindo mereço uma explicação, diga-me B. É censura agora? — O pessoal de Brasilia nos pressionou…. Silêncio atônito!

— Brasília? –O pessoal do Ministério. Paulo, sua colaboração é muito apreciada, mas pediram para você tomar mais cuidado. Faça artigos mais…amenos

— Mais cuidado? Artigos mais amenos? Certo. Já anotei aqui. Reagi irônico. Desliguei o telefone. Decepcionado, sai da ligação já pensando em buscar exílio ou espaços mais democráticos para escrever. E especulei se eles se manteriam e por quanto tempo. Minha fantasia de que o controle da imprensa é uma espécie de polícia do pensamento ele estava bem vigilante e consolidou-se de forma patética. Desde o relato que meu pai fez quando a censura do arbítrio decidia vetar artigos deste Estadão — substituídos sob a fina ironia por receitas culinárias ou trechos dos Lusíadas e dos Sonetos de Camões eu aprendi a admirar aquela atitude como digna de uma resistência heroica.

Sobre amenidades:

Artigos amenos devem ser abundantes em alguns nichos jornalísticos, especialmente quando o protagonista é chapa-branca e adepto do alinhamento ideológico. Entretanto, o papel do articulista deve ser predominantemente analítico. Dividir suas dúvidas e induzir uns critica que questione o status quo político lato sensu, para além da ideologia e das mesquinharias partidárias. Muitas vezes a contundência faz-se necessária para apresentar ao leitor um panorama reflexivo sobre a realidade. Tirem suas conclusões, mas o gênero de coação que sofri deve ter acontecido com muitos colegas jornalistas que, naquela altura, não estavam de acordo com o modo com que o País era conduzido.

O que está acontecendo em nossos dias guarda alguma relação com a minha experiência acima relatada? Decerto, apesar de não estar no mesmo contexto. Censura prévia é por princípio — me confirmam amigos juristas — anticonstitucional, ainda que este não é o núcleo duro deste relato.

No pathos (de paixão, e por conseguinte, patologia) das disputas pelo poder que vem amargando a cabeça do eleitor com todo tipo de indignidades e informações parasitas — por vezes falsas — o que preocupa mesmo é a falta de preocupação com o the day after: como é que se governa um País dividido? Mas não como o senso comum imagina, em apenas dois lados, mas sob uma ultra fragmentação.

A grande lacuna analítica, e mesmo cognitiva, é não ter considerado que, para além do antipetismo e do antibolsonarismo, conservadores versus progressistas, reacionários x revolucionários, há um mar de nuances de orientação política, além de pessoas fragmentadas e confusas. Que mesmo votando neste ou naquele não tem afinidades suficientes para se alinhar completamente com nenhuma das propostas. Nem mesmo simbolicamente. Um público híbrido que aceita partes de cada um, mas rejeita o pacote fechado.

Por que?

Porque as instituições não foram capazes de apresentar projetos com as quais as pessoas pudessem se identificar. Pelo contrário, ressuscitaram velhas fórmulas de populismo autoritário. O significado é um déficit de representatividade gigantesco. Em parte, porque a democracia que propõem é personalista e não baseada em programa de governo, alguns o mantém trancado como segredo de estado. Em parte, porque o centro sucumbiu. Vale dizer, foi sendo torturado, desidratado e gradualmente eliminado do cenário. A polarização deve ser enxergada menos como um acidente fortuito e muito mais como parte de um projeto com aproximações sucessivas visando a apropriação do poder.

Notem que de um lado e do outro não existem pessoas super alinhadas com nenhum dos lados. A invenção binária do isto ou aquilo demonstra um reducionismo nocivo aos costumes e à compreensão da realidade política.

Reparem também que a escolha que emergirá dia 3o a noite se dará por dissonância. Vale dizer, não pelo julgamento do menos pior, mas pelo qual se tem menos repugnância. Neste grau doentio de fulanização a decisão individual é retirada do campo da razão para ser deslocada para o terreno da pulsão. Este aspecto primitivo combina perfeitamente com o que temos visto no rádio, na Tv e nos debates dentro e fora das redes sociais. Esperar algo diferente seria uma leitura equivocada das reais condições de campo.

Além disso, este oceano de pessoas “anti”e nauseadas com as grosserias, ainda estão presenciando ataques frontais à liberdade de expressão e aos direitos individuais sob a justificativa de “tutela” de um tribunal eleitoral: o controle censor sobre o que pode ou não ser dito on line, fato gravíssimo que chamou a atenção do NYT na edição de ontem.

Ora, isso só produz e exacerba o efeito paradoxal: não está aumentando a credibilidade das pessoas no sistema, apenas exacerba as desconfianças e retira-lhe ainda mais a legitimidade, qualidade um tanto ferida por acúmulo de decisões juridicamente discutíveis agravadas por ímpetos monocráticos. Falhas graves que dificilmente poderão ser reparadas no curto prazo, uma vez que a autocrítica é impopular no meio político, destarte tomada como fraqueza.

O papel das mídias seria desinflamar a polarização — jamais insufla-la ao tomar partido e, escandalosamente, omitir seus conflitos de interesse. O fato é que houve uma contaminação inconsciente que fez com que parcela significativa dos meios de comunicação abandonou a neutralidade relativa para ingressar no perigosíssimo jogo da demonização mútua, num flagrante desrespeito à alteridade, o direito à diferença, aspecto fundante e característico da democracia. O “outro” e portanto o voto, precisou ser desqualificado e condenado por preferir este a aquele. Ora, isso caracteriza fanatismo, por tipificar um fundamentalismo principista.

Notoriamente por vários motivos um lado teve prevalência sobre o outro nesta jactância de arquibancada. Sugere-se que aqueles responsáveis pelas linhas programáticas das redações devam instruir os jornalistas e analistas que reconhecer a existência de apenas dois lados é uma operação intelectualmente simplista, além de meramente circunstancial. As pessoas que serão obrigadas a sufragar o candidato menos abjeto são muito mais complexas do que suas identificações com este ou aquele pacote de ideias depositadas em personalidades cuja prioridade é insistir em ser cultuadas.

O fato é que há uma inimaginável diversidade filosófica e psíquica dando apoio crítico para cada lado.

Estes votos a contragosto, resultarão, já no dia seguinte ao pleito, em governabilidades precárias, seja lá qual for o desfecho.