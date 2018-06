Vote em cérebros, não em celebridades.

Números confirmam. Parcelas significativas de celebridades, embaladas pela ampla exposição pública com que habitualmente são agraciadas, sairão como candidatas nas próximas eleições. Urge alguma contra propaganda cívica. É necessário que a imprensa livre assuma seu papel e estabeleça algum contrapeso para esse tipo de marketing. Para que o eleitor não confunda seus ídolos com sujeitos com qualquer competência política. Pode acontecer, mas, em geral, trata-se de exceção à regra. Por isso, é necessário que alguém crie anti campanhas para contrabalançar o poder econômico e midiático: votem em cérebros, não em celebridades.