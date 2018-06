Mudanças no Instagram provocam descontentamento entre os usuários

O feed do Instagram vai mudar. Todas as fotos da sua timeline serão agora visualizadas por ordem de relevância, o que quer que isso signifique, já que não é você quem irá tomar essa decisão.

A fim de “facilitar a nossa vida”, aqueles que gerenciam o aplicativo chegaram à conclusão de que não somos nós quem deve decidir o que nos é ou não relevante e quando, pois eles sabem melhor.

Ao invés de termos disponíveis as últimas publicações dos usuários que seguimos, e procurarmos por um perfil que nos agrada apenas em um determinado momento, a pré-seleção vai direcionar o nosso desejo para o que – pasmem – já desejamos ver.

Um pouco como o que acontece no Facebook. Embora o Facebook não tenha se mostrado grande parâmetro de direcionamento, dado que o número de novos adeptos anda em queda.

A mudança no Instagram só mostra a nossa pretensão e confiança num mundo de propagandas geridas por máquinas, no qual os conteúdos a que temos acesso são previamente filtrados com base em nossas pesquisas recentes.

Pena que as máquinas falham e, assim, nos vemos bombardeados pelas publicações das mesmas pessoas no Face; fartos de ver a mesma propaganda de geladeira em todas as páginas da internet que acessamos mesmo que tenham passado meses desde que compramos uma.

A ideia ainda está em teste, mas a decepção dos usuários já está ativa. O anúncio feito hoje produziu a hashtag #RIPinstagram e uma petição online para que o aplicativo mantenha a ordem cronológica das publicações.