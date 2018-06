Plataforma Aos Fatos! checa veracidade do discurso político

“E se o que Dilma Rousseff, Eduardo Cunha, Aécio Neves, Renan Calheiros, Fernando Henrique Cardoso e Lula dizem fosse legendado? E se o que eles diariamente afirmam, questionam e declaram fosse esmiuçado e classificado entre verdadeiro e falso especialmente para você?”

É assim que a plataforma Aos Fatos introduz seu projeto. Aos Fatos é uma iniciativa brasileira de jornalismo investigativo, independente e sem fins lucrativos.

Com a landing page lançada ontem pela jornalista Tai Nalon, a proposta do site é verificar o grau de veracidade do conteúdo dos discursos públicos, constantemente maquiados pelo marketing; confrontar a fala das diversas personalidades da República que, em diferentes graus, comandam o país, com os fatos reais, através de análise de dados, números, do histórico de ações e trajetória política.

O objetivo do projeto não parte do princípio de que todos os políticos são mentirosos. Sem filiação partidária ou ideológica, Aos Fatos visa ampliar o significado real do que está sendo de fato dito, dando ao público instrumentos para a construção de um debate político fundamentado.

Embora a empreitada não seja uma novidade (de acordo com a página do projeto, a inspiração vem do bem sucedido site americano PolitiFact, ganhador do Pulitzer em 2008, e de iniciativas semelhantes feitas na América Latina – mais especificamente, Chequeado, da Argentina, e Del dicho al echo, no Chile), a verificação do discurso público é uma boa nova para a nossa incipiente democracia, de apenas 30 anos.

http://aosfatos.org