Crimes no Brasil

Blogs, sites e referências

Com a ajuda das pesquisadoras Sílvia Ramos e Anabela Paiva, do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (Cesec), autoras do estudo A Blogosfera Policial no Brasil: do Tiro ao Twitter, preparamos uma lista de blogs e sites que discutem segurança pública ou que apresentam dados sobre o tema. Colocamos também à disposição os sites