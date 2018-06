A extradição de Pizzolato

A Itália extraditará Pizzolato, cidadão brasileiro e italiano? Num ordenamento jurídico internacional marcadamente estatocêntrico, a extradição de nacionais pelo próprio Estado de origem soa como anomalia. Uma ordem estatocêntrica é formada por Estados soberanos, que não se submetem a nenhum outro Estado ou a nenhuma outra norma, a não ser àquelas a que deram seus respectivos consentimentos. Numa ordem estatocêntrica, ser apátrida é uma anomalia. Numa ordem estatocêntrica, “todo homem tem direito a uma nacionalidade”, nos termos do Artigo XV da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Numa ordem estatocêntrica, a nacionalidade vincula juridicamente uma pessoa a um Estado, estabelecendo uma relação de direitos e deveres. Se um Estado extradita seu nacional, ele o entrega para jurisdição de Estado estrangeiro, e, ao fazê-lo, renuncia aos deveres que tem de assegurar aos seus nacionais um julgamento justo, nos termos de sua constituição e de suas leis penais.

Se, por um lado, a extradição de nacionais viola a ordem estatocêntrica, por outro, ela se torna possível num ambiente de maior integração, pautado por concepções multilateralistas de mundo, em que vigorem padrões de justiça semelhantes. No contexto da União Europeia, a extradição de nacionais não somente é possível, como tornou-se regra no ordenamento interno de vários Estados-Membros. No caso da Itália, o artigo 26 da constituição daquele país permite a extradição de cidadãos italianos, ao dispor que “a extradição de um cidadão só é permitida nos casos expressamente previstos em convenções internacionais. Ela não pode, sob quaisquer circunstâncias, ser permitida por delitos políticos” (tradução livre).

Entre Brasil e Itália, vigora tratado de extradição, em que se faculta às partes extraditar ou não seus nacionais. Embora haja essa possibilidade, ela ainda carece de uma série de complementos para que possa ser implementada. Um tratado posterior seria necessário, nesse sentido, para esclarecer questões relativas tanto ao local de execução da pena, à prisão provisória e à aplicação de medidas de segurança, como aos direitos e deveres do Estado que se recusar a extraditar o seu nacional. Sem resolvermos essas questões, a possibilidade aberta pelo tratado torna-se inócua.

Além disso, numa ordem estatocêntrica, a reciprocidade torna-se essencial para que se possa admitir a extradição de nacionais, e é precisamente essa reciprocidade que o Brasil está constitucionalmente impedido de oferecer a quem quer que seja. Sem ela, nenhum Estado se obrigará a extraditar seus nacionais para cá.

Em vista disso, é pouco provável que Pizzolato venha a ser extraditado para o Brasil. Se a extradição ocorrer, isso terá sido contra a lógica jurídica de um sistema estatocêntrico e contra a lógica política que tem como regra orientadora a reciprocidade.