Ainda sobre as biografias

Retomo o tema do meu post anterior, sobre a liberação de biografias não autorizadas (v. abaixo), para atualizar os leitores no assunto com pequenas pílulas de informação:

A primeira, histórica, está noticiada no mais recente post do blog do Jornalista Mário Magalhães – que é autor, aliás, de uma das melhores biografias que já li, do Carlos Marighella. É um telegrama escrito por Roberto Carlos em 1986, de congratulações ao Sarney pela censura de um filme do Godard que retrata Maria grávida (de Jesus, naturalmente – ou seria milagrosamente?). Eis um jeito bem particular de “sempre ter sido contra a censura”, como hoje alega o Rei… Eis o post: http://blogdomariomagalhaes.blogosfera.uol.com.br/2014/05/21/telegrama-comprova-que-roberto-carlos-ja-apoiou-abertamente-a-censura/

E ainda sobre o Rei e as biografias, saiu, sem alarde, o livro O Réu e o Rei, em que o jornalista Paulo César de Araújo – que, após, 16 anos de pesquisa, teve proibido o lançamento da sua biografia de RC – conta a batalha legal contra Roberto Carlos pelo direito, ao fim não reconhecido, de publicação da obra. É bom comprar logo, porque os jornais já divulgaram que a equipe jurídica de Roberto está “analisando o livro” para saber se pedirá ou não que seja retirado de cirulação. Interessa a quem goste de direito, história, jornalismo e Roberto Carlos (sobrou alguém?).

