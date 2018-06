Alguns textos disponíveis online

>A maioria das coisas que publiquei na vida tem restrições de direitos autorais, infelizmente.

Digo “infelizmente” porque não ganho absolutamente nenhum dinheiro com isso e a restrição só impede o acesso fácil ao material.

Quando meu primeiro filho nasceu (o segundo não nasceu ainda, mas chega nesta semana), o quarto da frente da maternidade onde estávamos era ocupado pela esposa de um sujeito muito famoso no mercado editorial jurídico, desses que vendem quase 100 mil livros por ano, com foco em alunos de graduação e concurseiros. O enfeite de porta da maternidade era um ursinho, sentado em um quartinho, segurando entre as suas patinhas um livrinho… Sim, o livrinho do ursinho era o manual escrito pelo pai. E o nome da bebê recém nascida, segundo informava o enfeitinho de porta, era Manuela. Não sei se, além do enfeite, também o “Manuela” foi em homenagem ao “Manual”, mas vendendo 100 mil livros e ganhando 10 reais de direitos autorais por cada um deles, façamos as contas e constatemos que nenhuma homenagem será excessiva.

Como não é esse o meu caso, junto meus textos em um página gratuita e os ofereço a quem quiser, na certeza de quem continuarei pobre no que depender dos meus direitos atuorais. Tenho tentado coletar aqueles sobre os quais não há restrição – porque já estão em domínio público, ou porque nunca foram publicados, ou porque o foram em veículos de acesso livro – e reuni-los em uma só página, para facilitar sua localização e acesso. A lista de textos ainda é pequena, mas tende a aumentar constantemente.

Destaco minha dissertação de mestrado (Sursis e Livramento Condicional…), que hoje eu escreveria de um jeito totalmente diferente se fosse voltar ao tema, mas que ainda assim eu tive grande prazer em escrever e cujo resultado final agradou à banca (e também a mim).

Para ver os textos, clique aqui. De tempos em tempos, incluirei coisas novas, conforme sejam publicadas, ou eu as encontre nos meus arquivos.