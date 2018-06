@ Berkley Law News: Quem fuma mais maconha? Jovens americanos ou holandeses?

>A Faculdade de Direito de Berkley tem um informativo por Twitter (@BerkleyLawNews) que é bastante ativo. A toda hora dão notícias sobre publicaçõese materiais dos seus professores.

Acabam de twittar a publicação dos resultados da pesquisa do professor Robert MacCoun, que pode ser do interesse de quem estuda políticas de drogas: a despeito das diferenças entre as práticas restritivas da política norteamericana e da venda legalizada, mas controlada, de maconha na Holanda, adolescentes de ambos os países relatam ser muito mais fácil conseguir a droga nos EUA. Os dados mostram também que adolescentes americanos na faixa dos 16 anos reportaram maior consumo do que os holandeses.

O artigo de MacCoun está publicado no periódico Addiction, com acesso livre. Leia-o aqui.

E toda vez que surge esse assunto, não consigo deixar de me lembrar da entrevista da Leilane Pinheiro com a socióloga Gilberta Acselrad, coordenadora do Núcleo de Estudos sobre Drogas, Aids e Direitos Humanos da UERJ. Gilberta é de Vênus, Leilane é de Marte: