É o sexo, seu idiota!

Em 1992, James Carville, estrategista de Bill Clinton na eleição presidencial daquele ano, criou lembrete dirigido aos operadores da campanha, a fim de que explorassem o desemprego e o aumento de impostos promovido por Bush pai: “The economy, stupid”, lia-se em cartaz afixado no quartel-general dos democratas. A frase logo se popularizou, tornou-se slogan (“it’s the economy, stupid”) e passou a ser usada em outros contextos, para tornar presente os mais diversos tipos de tema: “é a matemática, seu idiota”, “são os eleitores, seu idiota” ou, ainda, “é a constituição, seu idiota”.

No Brasil, no pleito presidencial ora em curso, embora a campanha do PT tenha procurado chamar a atenção do eleitorado para temas de natureza econômica, como desemprego, renda ou inflação, Bolsonaro tem insistido com sucesso nas pautas de costumes: Deus, pátria, família, aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo, ideologia de gênero, enfim, o rosário do conservadorismo é longo.

Talvez um dos principais erros que se comete no Brasil, sobretudo no campo da esquerda, seja abordar problemas político-sociais como se fossem fenômenos econômicos ou de causas predominantemente econômicas, esquecendo-se ou mesmo ignorando que, entre o observável no plano da economia (p.ex., desemprego ou inflação) e o observável no plano político-social (p.ex., convulsões das massas ou ascensão de partidos extremistas), há um sujeito coletivo, formado por sujeitos individuais, cada qual com suas peculiaridades e modos de interpretar os fatos e de reagir a eles. A causa dos fenômenos está nos agentes, pois são eles que tornam realidade o observável, e não nas forças que estimulam esses agentes. Noutras palavras, cada pessoa, no uso de sua autonomia ou dela abrindo mão, reagirá a seu modo, podendo, por exemplo, diante da miséria econômica, engajar-se numa revolução socialista, deixar-se levar por líderes carismáticos de extrema-direita ou entregar-se à apatia, nada fazendo. Antes de resultar diretamente do fenômeno econômico, o fenômeno político-social decorrerá, portanto, da ideologia e do comportamento emocional dos sujeitos.

Como observa Wilhelm Reich, em Psicologia de massas do fascismo, apesar de ser razoável esperar que trabalhadores economicamente empobrecidos desenvolvam uma consciência de sua situação social e uma vontade de eliminar a miséria, apesar de ser igualmente racional esperar que pessoas em situação de privação fiquem indignadas com os maus-tratos a que se veem submetidas e, consequentemente, desenvolvam o desejo de agir como classe, apesar disso tudo, o que se observa na história é que as massas empobrecidas não somente deixaram de desenvolver essa consciência de classe, como ainda ajudaram o fascismo a chegar ao poder.

Por isso, colocar na pauta do debate político o desemprego, a concentração de renda, a aposentadoria, os baixos salários ou a inflação não seduzirá massas que se deixam levar por discursos emotivos, em que a Nação é colocada acima de tudo e Deus, acima de todos. Bolsonaro, com isso, estendeu o culto narcisista de si mesmo a todos aqueles que o apoiam e se orgulham de ser brasileiro, estimulando sentimentos de superioridade, patriotismo, racismo e todo o tipo de preconceito contra seus opositores.

Nessa perspectiva, os cidadãos não são mais cidadãos, mas irmãos e irmãs, patriotas que entregam seu destino ao líder da nação, ao mito que irá lutar contra a destruição da família, contra o que chama de ideologia de gênero, contra os homossexuais, contra a educação sexual nas escolas. Bolsonaro, usando linguagem e estética que causam furor, capturou a pauta de costumes imposta pela esquerda, que, por diversas vias, do português neutro irritante ao feminismo agressivo, não soube, nem nunca procurou saber como dialogar com setores da sociedade que, formado por gente menos conservadora do que primitiva, se incomoda com os “invertidos”, com “os pontos fora curva”, com os “gays que andam por aí de mãozinha dada pelas ruas”. Raiva e ressentimento se acumularam, gestando, ao longo dos anos, em fogo baixo, porém intenso, pessoas recalcadas, que viram em Bolsonaro seu libertador, o líder que lhes permitiu e permite, a essas pessoas, extravasar com toda a força, sem medo de ser feliz na sua pequenez preconceituosa, o ódio que lhes vinha sufocando a goela.

Assim como, nos anos 1920, os alemães, deixando-se seduzir pelo discurso nazista, não se sensibilizaram com a miséria em que se encontravam enfiados, no Brasil de 2022, não faltam pessoas que manifestam apoio à intervenção militar, defendendo a volta de um regime político em que manifestações de oposição eram proibidas e em que a corrupção, pela inexistência de transparência e liberdade para denúncia, corria desenfreada. Ainda que Lula seja eleito, a caixa de pandora se abriu, a besta do fascismo já não tem mais vergonha de mostrar a cara, e a esquerda deverá rever não tanto seu programa social, mas o modo de apresentá-lo. O discurso agressivo deverá ser temperado; suas certezas sobre as próprias certezas não poderão ser enfiadas goela abaixo de quem tem outra visão de mundo. A pauta de costumes que foi por ela introduzida, sobretudo quando esteve no poder, criou uma horda de ressentidos, em todos os estratos sociais. Agora, de nada adianta pedir que caminhoneiros, taxistas, entregadores de pizza ou operários tenham consciência de classe, pois, afinal, é o sexo, seu idiota!