@ Political Theory: Vídeo de Martha Nussbaum sobre seu novo livro, e resenhas da obra

>Quem estuda direitos fundamentais já deve ter ouvido falar na Martha Nussbaum. É uma filósofa de primeiríssima e vira e mexe é listada entre os cem intelectuais mais influentes do mundo. Ela desenvolve a algum tempo uma teoria chamada de “Teoria das Capacidades”, que ganhou agora uma nova obra. Não li ainda, mas as resenhas a seu respeito dizem que se trata de um livro ótimo para uma explicação abrangente sobre a TC. As resenhas estão no blog Political Theory.

Eis a própria Martha Nussbaum em um depoimento de dez minutos sobre a obra, dando uma pequena explicação do que é a Teoria das Capacidades.

Martha C. Nussbaum on CREATING CAPABILITIES from Harvard University Press on Vimeo.

O STF gosta de citar autor alemão, mas daqui a pouco alguém vai citá-la num voto e pronto, virá uma enxurrada de artigos, livros etc. Por ora, há muita coisa fora do Brasil sobre o seu trabalho, mas pouca coisa por aqui. Uma rara exceção: uma aluna do Mestrado em Direito e Desenvolvimento da Direito GV recentemente apresentou uma dissertação de mestrado sobre a teoria das capacidades aplicadas a questões de gênero. O texto integral pode ser obtido na biblioteca digital da FGV,

Documento aqui PDF

A Martha Nussbaum tem livros traduzidos para o português, encontráveis em qualquer grande livraria.