Rússia, Ucrânia e a continuidade entre o velho e o novo

Ao ser indagado, em entrevista coletiva, se dará garantias de que não invadirá a Ucrânia ou qualquer outro país da região, Vladimir Putin afirmou que suas ações dependerão, na verdade, da garantia incondicional que a Rússia possa ter acerca da própria segurança, afirmando, nesse sentido, que o avanço da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) em direção ao leste é inaceitável. “Como os americanos reagiriam”, perguntou o presidente russo, “se colocássemos nossos mísseis na fronteira entre Canadá e EUA ou entre México e EUA?” Depois de observar que, desde os anos 1990, houve cinco ondas de expansão, Putin afirmou que “não somos nós que chegamos nas fronteiras do Reino Unido e dos Estados Unidos. Eles é que vieram para cá. Dizem que a Ucrânia fará parte da OTAN. E agora vocês exigem garantias de nós. Vocês é que nos devem dar garantias.”

Em análise publicada no último dia 19 de janeiro, na revista Foreign Policy, Stephan Walt, professor de Relações Internacionais, na Universidade de Harvard, expressou sua crença no sentido de que toda essa tensão teria sido evitada, se, em vez de um pensamento arrogante e ilusório, calcado num idealismo liberal, os EUA e seus aliados europeus houvessem partido de uma postura realista e assumido que grandes potências são extremamente sensíveis em relação ao que acontece em seu entorno geográfico.

Em síntese, seu argumento consiste nisto, a partir da dissolução da União Soviética, sedimentou-se o entendimento, entre as elites ocidentais, de que, com o fim do comunismo, haveria a expansão da democracia e de outros valores liberais, inclusive por áreas antes sob domínio soviético, e isso bastaria para que as nações do mundo, em vez de competir por poder e segurança, concentrassem seus esforços em busca da consolidação de uma ordem aberta, harmônica, fundada no livre mercado e no primado do direito. Esse pressuposto, contudo, revelou-se equivocado, pois, ainda de acordo com o professor, os Estados sempre competirão entre si por poder, e o uso da força constitui, nesse sentido, uma opção para que se sintam seguros ou mesmo conquistem vantagens. Sob essa perspectiva, a guerra será sempre uma possibilidade no horizonte, uma vez que nada lhes permite prever, aos atores da cena internacional, o que cada um fará no futuro, quais serão seus próximos passos ou suas estratégias de ação, se agirão pacificamente ou se recorrerão às armas.

Se a essa visão de mundo, denominada pela teoria das relações internacionais como realista, somarmos os pressupostos da geopolítica, em cujos termos, o comportamento dos Estados se explica pela posição geográfica que cada um ocupa no mundo, não deveríamos ter dificuldades em entender nem a atitude dos EUA, durante a crise dos mísseis de Cuba, em 1962, quando a União Soviética instalou mísseis balísticos no país caribenho, menos ainda as palavras de Putin acerca do avanço da OTAN em direção ao leste ou seu comportamento em relação à Ucrânia.

Devemos, então, dar-nos por satisfeitos, para entender o que se passa na Rússia e absolver o líder russo pelas suas atitudes? Se essas explicações estiverem corretas e forem suficientes, significará isso que, caso não fosse Putin o presidente, o desdobramento dessa crise seria necessariamente o mesmo?

O realismo e a geopolítica parecem pressupor que Estados são dirigidos não por pessoas, mas por seres sem qualquer tipo de sentimento, inclinação ou preferência, reles mandatários, cujas ações são determinadas pela posição geográfica de seus países e por um objetivo permanente de maximizar vantagens e minimizar perdas. Fosse isso verdade, como explicar a perestroika e a glasnost, medidas implementadas por Gorbatchev nos anos 1980, que contribuíram para o fim da União Soviética?

O discurso realista e geopolítico de Putin encontra eco no ocidente e parece suficiente para justificar ou explicar suas atitudes na Ucrânia, ao menos perante alguns jornalistas e acadêmicos. Há, contudo, duas características pessoais do líder russo, que não podem ser ignoradas, se quisermos ter um quadro completo do que se passa por aquelas plagas: de um lado, Putin representa, para o público interno, o líder carismático que irá defender todos os russos, dentro e fora das fronteiras nacionais, resgatar a história, a grandeza e os valores tradicionais da Rússia, fundados na ortodoxia cristã, incompatíveis com o iluminismo ocidental, ao qual deve ser feito contraponto.

De outro lado, ele mantém a continuidade das estruturas autoritárias do regime soviético. Oriundo do antigo Comitê de Segurança do Estado, organização de inteligência conhecida pela sigla KGB, Putin governa assessorado por uma equipe de veteranos daquela entidade, para quem a Rússia deve recuperar o prestígio perdido após o fim da URSS. Nesse sentido, desenvolve uma política externa que busca retomar e consolidar áreas de influência. Por isso, não aceita o avanço da OTAN em direção ao leste, nem concorda que os Estados em seu entorno geográfico conduzam suas próprias políticas e estreitem laços com o ocidente.

Percebe-se, em suma, que, mais de 30 anos após a queda do muro de Berlim, ainda sobram resquícios dos tempos da guerra-fria: de um lado, a própria OTAN, que não se desfez; de outro, a reafirmação de uma Rússia governada menos por instituições do que por personalidades autoritárias, sob a liderança de um antigo oficial do KGB, que, tendo seu momento de Pedro, o Grande, como um Stálin de terno e gravata, assegura a continuidade entre o velho e novo.