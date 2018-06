Domingo, 02 de junho de 2002 – 07h20

Brasileiros vivem clima de apreensão

Ulsan – Após a contusão do capitão Émerson e com a falta ainda de um diagnóstico preciso, os jogadores do Brasil passaram a viver um clima de angústia e apreensão em Ulsan, menos de 24 horas antes da estréia na Copa do Mundo, contra a Turquia.

“Todo mundo está muito preocupado porque o Émerson é o nosso capitão”, comentou o goleiro Marcos, logo após o último treino, no Munsu Stadium. “Se ele não puder enfrentar a Turquia, será uma grande perda para o nosso time.”

Marcos não quis falar sobre eventuais substitutos de Émerson, deixando a responsabilidade, obviamente, para o técnico Luiz Felipe Scolaro. “Sei apenas que se alguém entrar em seu lugar, ele será um ótimo substituto”, ressaltou o goleiro.

Émerson pode ter sofrido uma luxação no ombro direito, segundo uma avaliação preliminar do médico José Luiz Runco.

Em um “rachão”, o volante brasileiro, que estava atuando como goleiro, machucou o ombro. Depois de alguns minutos sendo examinado no gramado, Émerson abandonou a brincadeira, sendo levado para o vestiário.

O jogador deixou o estádio com o braço imobilizado e não quis falar com a imprensa. Apenas negou que estivesse sentindo dores. Émerson seguiu para o hotel do Brasil, para onde Runco já havia se dirigido pouco antes.

Edmundo Leite

(texto originalmente publicado no site da Copa do Mundo de 2002 do Estadão)