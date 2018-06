Nesse dia de convocação para a Copa do Mundo, mais três figurinhas da seleção brasileira campeã em 1958, na Copa do Mundo da Suécia.

As três do post anterior eram do santista Zito, do vascaíno Orlando e do botafoguense Nilton Santos, como disseram o José Antonio e a Vanessa Gonçalez.

Se tiver lembranças de outras copas, envie a imagem por e-mail (edmundo.leite@grupoestado.com.br) para ser publicada aqui no blog.