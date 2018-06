Pau tá comendo no Egito. Várias explicações, análises e especulações vão sendo feitas à medida que a tensão cresce com os protestos nas ruas do país. A possível queda do longevo ditador – cujo nome só sei sob consulta – , quem e que tipo de regime o substituiria entraram na pauta do dia.

Apesar da gravidade e peso histórico que o caso certamente terá, a única coisa que me vem à cabeça quando o assunto surge nas páginas, telas e conversas é a sensacional ‘Walk Like an Egyptian’, hit de 1985 das moças do Bangles.

Deliciosamente alienada, com aquele non sense que só as músicas pop podem ter, ‘Walk Like an Egyptian’, alcançou o topo das paradas em 1986 com suas citações a símbolos do Egito – pinturas nas paredes de tumbas, rio Nilo, crocodilos – uma batida extremamente dançante e um pegajoso arranjo assoviado no meio da música.

Além das suas qualidades musicais, ‘Walk Like an Egyptian’ foi impulsionada pelo divertido vídeoclipe que intercalava imagens das bonitas moças da banda cantando e tocando com roupas sensuais a anônimos e celebridades (Princesa Diana e Kadafi) “andando como um egípcio”, com os braços e mãos posicionados como aquelas pinturas do antigo Egito. Diversão pura.

Li por aí que a compositora escreveu a letra da canção após ver umas pessoas andando desajeitadas, tentando se equilibrar num barco. Claro que as citações são estereótipo puro. Dizem tanto sobre o país quanto aquela música do Tchan (“Essa é mistura do Brasil com Egito. Tem que ter charme pra dançar bonito…”). Mas só tolos e mal-humorados para exigir rigor histórico de música pop.