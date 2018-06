Blondie (ao vivo em Berlim agora) continua por aí e ninguém traz ao Brasil

Debbie Harry, Chris Stein e seus companheiros de Blondie estão com disco novo, tocando em vários lugares pelo mundo há um tempão e nada de vir pro Brasil, apesar dos inúmeros festivais e novas arenas de shows. Neste exato momento, o Blondie está ao vivo direto de Berlim num show transmitido pela web. A última data da turnê disponível no site oficial da banda é 14 de agosto, na cidade do México. Quem sabe, depois disso, consigam descer para outras paragens da América Latina.