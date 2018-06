Blondie está dando sopa por aí e ninguém traz pro Brasil

Já faz um tempinho que Debbie Harry, Chris Stein e seus companheiros de Blondie se reuniram e saíram por aí em turnê para relembrar os velhos tempos e mostrar uma ou outra coisa nova. Uma das bandas mais legais do pop-rock no fim dos anos 70 e início dos 80 (e bastante chupada por grupos brasileiros do rock brasileiro) o Blondie tem hits para sustentar um show em lugares pequenos e grandes. E é o que tem feito.

Com tanto artista vindo para o Brasil às pencas em shows individuais ou em festival, não dá para entender porque até agora ninguém os trouxe para o País. Leio no blog da Mariana Belley que a Gisele Bündchen gravou Heart of Glass, o maior sucesso da banda, do clássico disco Parallel Lines (1978). Quem sabe agora, com a maior modelo do mundo fazendo esse gracejo com Debbie, alguém se lembra de tentar trazer a loiraça pra cá.

Assim como está mais fácil trazer atrações gringas para o Brasil, atualmente também é mais fácil para os brasileiros darem uma rolêzinho pelo exterior. Então, para quem não quiser depositar as esperanças nos produtores brazucas, há uma grande opção de destinos no mundo para assistir a um show do Blondie. Atlantic City, Amsterdã, Berlim, Londres, Barcelona e Paris estão entre os lugares que o grupo tocará nos próximos meses. Aqueles que quiserem conciliar a viagem de férias ou de trabalho, dá para comprar ingressos para alguns desses shows pela internet. Aos sortudos, boa viagem.