Calvin e Haroldo, 30 anos hoje. Obrigado, Bill Watterson

Num dia como hoje, três décadas atrás, o mundo era apresentado ao menino e ao tigre que entrariam para a história das histórias em quadrinhos. Quando alguns jornais americanos publicaram naquele 18 de novembro de 1985 a primeira tira de Calvin e Haroldo, Bill Watterson era um jovem cartunista desconhecido tentando emplacar seu trabalho. Em poucos meses, se tornaria um sucesso mundial equiparável ao de seu ídolo Charles Schulz, criador de Snoopy e Charlie Brown.

A primeira tira – 18 de novembro de 1985

Calvin and Hobbes, o nome original da dupla em inglês, seria a última grande revolução das tirinhas de jornais. Com o mundo ainda longe da internet, Calvin e Haroldo foram conquistando leitores no mundo inteiro, com jornais publicando diariamente as peripécias do garoto e seu amigo imaginário. Aqui no Brasil, chegariam no ano seguinte. O Estadão publicou Calvin e Haroldo pela primeira vez em 15 de agosto de 1986, com uma tirinha em que Calvin apresenta uma pesquisa de popularidade ao seu pai.

Dez anos depois, quando Calvin e Haroldo eram também um sucesso editorial com várias livros de coletâneas das tirinhas, Bill Watterson – que sempre se recusou a licenciar a reprodução de Calvin e Haroldo em qualquer outro produto – anunciou ao mundo que deixaria de desenhar os personagens. “Desenhar essa tira foi um privilégio e um prazer e agradeço a vocês por me darem a oportunidade”, dizia a carta do artista enviada aos jornais.

Pouco antes, Bill Watterson havia lançado “Os Dez Anos de Calvin e Haroldo”, um livro em que explica a gênese de cada personagem das histórias, seus perfis psicológicos, as influências, a justificativa contra o licenciamento e suas divergências com o sindicato que detinha os direitos das tiras, a evolução da técnica e de seu traço. Poucas vezes em qualquer ramo da arte um artista fez uma análise tão profunda de sua obra. Leitura indispensável.

Mesmo sem tiras novas há 20 anos, sua produção original continua a ser republicada até hoje em vários jornais do mundo. Neste dia de aniversário de 30 anos, o site oficial anunciará anunciará os 30 vencedores da campanha #ReadCalvinAndHobbes, que pedia a postagem em redes sociais de fotos de pessoas lendo Calvin e Haroldo.

Caderno 2 anuncia Calvin aos leitores

15 de agosto de 1986

Uma rara entrevista de Bill Watterson

Lâminas enviadas ao jornal para publicação

Livros de Calvin e Haroldo