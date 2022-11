Caminhão com bolsonarista agarrado rodou ao menos 4,7 km em estrada de Caruaru. Veja o trajeto

Percurso visto nos vídeos pode ser feito em 4 minutos de carro ou uma hora a pé

A essa altura não deve ter quem não tenha visto os vídeos que viralizaram de um homem agarrado a um caminhão em movimento após o motorista furar um bloqueio de manifestantes frustrados com o resultado das eleições presidenciais. Muitos dos memes brincam que o carona indesejado já teria percorrido grandes distâncias e passado por vários lugares do Brasil e do mundo.

Até agora não se sabe exatamente onde o manifestante foi deixado pelo motorista, mas de acordo com as imagens disponíveis na web é possível afirmar que o Pedro e Bino involuntários viajaram juntos por pelo menos 4,7 quilômetros em uma estrada de Caruaru, Pernambuco. Sem trânsito, e com a pista livre como estava depois do bloqueio, o trajeto pode ser feito por um caminhão em cerca de quatro minutos.

O bloqueio onde o bolsonarista se agarrou ao caminhão acontecia na rodovia federal BR-232, em Caruaru, próximo à universidade Uninassau, cujo edifício pode ser visto ao longe, à esquerda, nos vídeos originais ou nas dezenas de memes editados que se espalharam pela internet.

De acordo com o que é possível ver nas imagens feitas de dentro do caminhão e por pessoas que estavam paradas na pista contrária, os dois companheiros improváveis seguiram em direção a Bezerros, cidade vizinha a Caruaru.

O vídeo de cerca de dois minutos onde é possível ouvir a fala que seria do motorista de dentro da boleia mostra que o diálogo sobre a trégua entre os dois viajantes se dá no trecho próximo ao Buffet Acacia, no Km 126 da rodovia.

Após o carona desistir de resistir e sinalizar para o motorista parar, o condutor diz: “Vou não. Cê não quer descer… “Cê vai descer, Cê vai descer?… Vou parar ali pra você descer. Beleza?… Ó, eu não quero confusão véio. Eu tô trabalhando. Eu sai da minha casa… eu tenho três fio. Não quero problema, certo?”

Não é possível saber se o motorista cuja identidade ainda é desconhecida parou logo em seguida para desembarcar o carona indesejado, identificado como Junior Cesar Peixoto pelo site G1 e apelidado de “patriota do caminhão” nas redes sociais. O vídeo se encerra quando o caminhão está passando por um trecho em que existe uma saída lateral na estrada. Caso o motorista tenha parado seu caminhão com a carga por ali, Junior teria que andar por uma hora se optasse por voltar a pé ao ponto onde agarrou-se ao caminhão.

Comparando as distâncias, é como se o caminhão branco – aparentemente um Volkswagen Constellation 17.280 – tivesse trafegado sem trânsito da ponte do Limão até a ponte Cruzeiro do Sul, na Marginal Tietê, em São Paulo ou, no Rio de Janeiro, ido do Arpoador, em Ipanema, até a mureta do Leme, em Copacabana, cruzando toda a Avenida Atlântica com todos os semáfaros abertos.

Em Brasília, daria para o caminhão e o carona percorrerem grande parte do Eixo Monumental, da altura do Parque da Cidade e do Estádio Mané Garrincha até o Palácio do Planalto.



Veja os locais por onde o caminhão passou:

Leia também>

>> Bento Rodrigues: cenas de um vilarejo que não veremos mais

>> Imagens do Google Maps mostram intervenções humanas na área da tragédia em Capitólio