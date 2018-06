Carta de um baterista

Quando enviei a Carta a um baterista inspirada no Ringo Starr eu imaginava que iria receber ao menos um resposta simpática, além de resolver o incômodo do barulho. Mas não esperava ser surpreendido com um dos mais belos textos sobre a paixão por um instrumento musical, por um ofício… pela arte.

Após ler o emocionante relato sobre a “Janis” confesso que quase joguei a toalha.

Mesmo com a surpreendente revelação escrita à mão no post-scriptum confirmando que o som vinha de cima, de baixo e de tudo quanto é lado.