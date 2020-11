Catálogo de exposição sobre Calvin e Haroldo chega ao Brasil

Em meio às celebrações do aniversário da publicação da primeira tira de Calvin e Haroldo em 1985, uma novidade chega às livrarias brasileiras: “Desbravando Calvin e Haroldo – A Exposição”. Inédito no País, o livro é o 18º volume da série publicada pela Conrad, editora que atualmente tem os direitos de publicação da obra do cartunista Bill Watterson no Brasil. Diferente das demais coletâneas, a obra é o catálogo da exposição que aconteceu em 2014 na Billy Ireland Cartoon Biblioteca & Museu da Universidade de Ohio, onde está guardada a maior parte dos originais de Calvin e Haroldo desenhados por Watterson.

Assim, além das tirinhas o volume com 160 páginas traz explicações sobre a gênese dos personagens, itens e materiais usados pelo cartunista, reprodução de originais e uma seleção de quadrinhos e cartunistas que influenciaram o artista, entre eles Flash Gordon, Krazy Kat e Snoopy. O volume também conta com uma entrevista de Bill Watterson para a curadora da exposição Jenny Robb. Uma boa oportunidade para os fãs brasileiro verem material inédito do menino e do tigre e também para iniciantes começarem a conhecer a obra produzida em uma década [1985-1995] até Watterson decidir não mais desenhar as tiras de sucesso mundial.