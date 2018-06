Domingo, 02 de junho de 2002 – 05h53

Émerson dá susto no último treino

Ulsan – O capitão Émerson deu um susto na comissão técnica e nos companheiros de time no último treino da seleção brasileira antes da estréia contra a Turquia, neste domingo, no Munsu Stadium, em Ulsan.

Em um “rachão”, o volante brasileiro, que estava atuando como goleiro, machucou o ombro direito e deixou preocupado o grupo. Depois de alguns minutos sendo examinado no gramado, Émerson abandonou a brincadeira e ficou do lado de fora do campo.

Logo na seqüência, o jogador foi para o vestiário para ser melhor examinado pela equipe médica da seleção. Há suspeita de luxação no ombro direito. O médico José Luiz Runco apenas pediu para Émerson não movimentar o braço.

Edmundo Leite